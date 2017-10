Fossiele monsterkrokodil wijst op vroegere opkomst van voorouders krokodillen

De paleontologen in Edinburgh ontdekten de nieuwe soort, die 163 miljoen jaar oud is, door een zwaar beschadigd fossiel te bestuderen dat al bijna 150 jaar in de archieven van het Natural Hirtory Museum bewaard werd. Het tot u toe weinig bestudeerde specimen, dat al in 1875 door het museum werd aangekocht, werd geïdentificeerd als een nieuwe soort op basis van bepaalde onderscheidende kenmerken van de schedel, de onderkaak, en vooral van de tanden.

aDe nieuw ontdekte soort was geen kleintje: de krokodil was meer dan 3 meter lang en leefde in de warme, ondiepe zeeën die een groot deel van wat nu Europa is, bedekten. De krokodil had krachtige kaken en grote, gezaagde tanden, die haar toelieten zich te voeden met grote prooien, zoals prehistorische inktvissen.

Oudere sub-familie

Tot nu toe werd gedacht dat de sub-familie van uitgestorven, prehistorische krokodillen waartoe de nieuwe soort behoort, de Geosaurini, ontstaan zijn in het Late Jura-tijdperk, tussen 152 en 157 miljoen jaar geleden. Maar de nieuwste ontdekking - Ieldraan melkshamensis zelf is al 163 miljoen jaar oud -, samen met een gedetailleerde nieuwe analyse van het bestaande fossiele bewijsmateriaal, wijst er op dat de groep miljoenen jaren eerder ontstaan is, in het Midden Jura, zo zegt het team.

"Het is niet het mooiste fossiel ter wereld, maar het Melksham monster vertelt ons een zeer belangrijk verhaal over de evolutie van deze oude krokodillen, en hoe ze de top-predatoren in hun ecosysteem geworden zijn", zo zei doctoraatsstudent aan de School of Geosciences van de universiteit van Edinburgh Davide Foffa, die de leiding had over de studie. "Zonder de verbazingwekkende preparatie die uitgevoerd werd door onze medewerkers van het Natural History Museum, zou het niet mogelijk geweest zijn om de anatomie te achterhalen van dit uitdagende specimen", zo zei hij in "Science".

Mark Graham, de belangrijkste preparator van fossielen aan het Natural History Museum, zei dat het specimen volledig ingesloten zat in een super harde rotsklomp, waar aders van calciet door liepen die zich tijdens het fossilisatieproces rond de klomp gevormd hadden. "Die bikkelharde matrix moest met heel wat kracht verwijderd worden, met bijtels met een punt van koolstofstaal en slijpstenen met industrieel diamant. Het werk nam vele uren gedurende een periode van weken in beslag, en we moesten zeer goed oppassen om de schedel en de tanden niet te beschadigen, naarmate ze blootgelegd werden. Dit was een taaie krokodil, zowel levend als na haar dood", zo zei hij.

"Het Melksham monster moet een van de top-predatoren geweest zijn in de oceanen van jurassisch Groot-Brittannië, in de tijd dat de dinosaurussen over het land donderden", zei doctor Steve Brusatte van de School of GeoSciences, die ook aan de studie heeft meegewerkt.