Helft van belangrijkste oppositiepartij van Cambodja vlucht naar het buitenland

Vandaag is ook Mu Sochua (foto boven), de 63-jarige voorzitster van de belangrijkste oppositiepartij CNRP, naar het buitenland gevlucht. Dat zou gebeurd zijn nadat ook zij bericht had gekregen dat ze gearresteerd zou worden.

Met Mu is zowat de hele top van de Cambodia National Rescue Party (CNRP) of Nationale Reddingspartij van Cambodja, gevlucht of opgepakt. De topman van die partij, Kem Sokha, was begin september samen met veel anderen gearresteerd op beschuldiging van het voorbereiden van een staatsgreep met steun van de Verenigde Staten. Vorig jaar was de meer bekende oppositieleider Sam Rainsy naar het buitenland gevlucht en werd hem verbod opgelegd om nog aan politiek te doen.

In totaal zouden nu al meer dan 20 van de 55 parlementsleden van de CNRP uit Cambodja gevlucht zijn. Nochtans had die partij in juni een verrassend goed resultaat neergezet bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ongeveer een derde van de steden en gemeenten waren in handen gekomen van de grootste oppositiepartij. In september werd ook The Cambodia Daily onder druk van de regering gesloten. Dat was een van de laatste neutrale kranten in het land.