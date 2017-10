Parabenen, ftalaten, Bisfenol A ... het zijn allemaal stoffen die u kunt terugvinden in alledaagse voorwerpen. Maar al die stoffen hebben wel een invloed op uw hormonen en dus uw gezondheid. Wat zijn die hormoonverstoorders, welk effect hebben ze en in welke producten vinden we ze terug? We maakten een overzicht.