Joëlle Milquet wordt bijzonder raadgever bij Jean-Claude Juncker

Milquet is nu nog Brussels Parlementslid. Tegen haar loopt een gerechtelijk onderzoek wegens misbruik van kabinetsmiddelen tijdens een verkiezings­campagne. Milquet behoort tot de centrumlinkse strekking binnen CDH die aanstuurde op coalities met de PS. De centrum-rechtse CDH-voorzitter Benoît Lutgen wil niet meer regeren met de PS. Daardoor was er een coalitiewissel in de Waalse regering.