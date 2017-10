Leuvense Materialise doet grootste overname ooit

ACTech is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van mallen voor complexe metalen onderdelen. Materialise wil vooral hun kennis gebruiken op het vlak van nabewerking en kwaliteitscontrole. Het gaat om onderdelen die hoofdzakelijk naar de autoindustrie gaan.



Materialise betaalt 45 miljoen euro voor het Duitse bedrijf met 369 werknemers. Tot nader order blijven die allemaal aan boord en ook de naam ACTech blijft bestaan. Metaal printen is niet nieuw voor Materialise. Zo heeft het bedrijf ook een metaalprintfabriek in Bremen.



Het Leuvense 3D-printingbedrijf blijft gestaag groeien. Twee weken geleden opende het nog een fabriek in Polen, waar het plastics print. Morgen worden de nieuwe, uitgebreide kantoren in Haasrode geopend.