Levenslange gevangenisstraf voor 34 putschisten die Turkse president Erdogan moesten vermoorden

De rechter in Mugla (in het zuidwesten van Turkije) heeft 34 putschisten tot levenslang veroordeeld, nadat ze schuldig waren bevonden aan poging tot moord op president Recep Tayyip Erdogan. De moordpoging kaderde in de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar. Het was de bedoeling Erdogan gevangen te nemen of te doden.