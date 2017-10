Mannen verdienen 9 procent meer dan vrouwen bij de BBC

Dik een maand nadat 40 vrouwen bij de BBC het loonverschil met mannen in een open brief hebben aangeklaagd, pakt de Britse openbare omroep vandaag uit met de resultaten van een intern onderzoek naar de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Wat blijkt? Mannen verdienen gemiddeld 9,3 procent meer dan vrouwen.

Cultuur & Media BBC-vrouwen klagen loonverschil met mannen aan in open brief

Het verschil is vooral te wijten aan het feit dat meer mannen dan vrouwen een hogere functie hebben bij de BBC. Zo is 59 procent van de 4 laagste weddeschalen een vrouw. Omgekeerd is 59 procent van de 2 hoogste weddeschalen een man.

Volgens directeur-generaal Tony Hall wijst niks op een actieve discriminatie van vrouwen in hogere functies. Toch belooft hij de loonkloof tegen 2020 weg te werken. "De BBC moet een voorbeeld zijn van wat we kunnen bereiken op vlak van loon, eerlijkheid, geslacht en vertegenwoordiging", zegt hij.

Met een loonkloof van 9,3 procent tussen mannen en vrouwen doet de BBC het in elk geval een heel stuk beter dan het nationale gemiddelde in het Verenigd Koninkrijk. Dat bedraagt liefst 18 procent.