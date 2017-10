May: "EU-burgers die hier een leven hebben opgebouwd, blijven welkom"

Er werd uitgekeken naar de speech van de premier, want haar regering en Conservatieve partij hangen in de touwen sinds de forse opdoffer bij de vervroegde verkiezingen die May voor juni had uitgeschreven en waarin ze de absolute meerderheid in het Lagerhuis verkwanseld heeft. May bood de Conservatieven dan ook haar verontschuldigingen daarvoor aan.

De brexitonderhandelingen stonden natuurlijk bovenaan de agenda. May toonde zich nu een pak meer verzoenend: "EU-burgers die hier een leven hebben opgebouwd, blijven hier welkom. Wij willen dat u hier blijft", luidde het. Op die manier probeert ze een belangrijke bekommernis van de Europese Commissie weg te nemen: het statuut van de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk na de brexit.

Premier May begrijpt de frustratie van velen over de trage vooruitgang van de onderhandelingen met de EU27, de overblijvende EU-lidstaten na de brexit, maar beloofde een akkoord dat goed is voor Groot-Brittannië en voor de Europese Unie.