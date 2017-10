Na Frauke Petry stapt ook Mario Mieruch uit de partij Alternative für Deutschland

Mieruch stapt daarmee in de voetsporen van AfD-voorzitster Frauke Petry, die daags na de federale parlementsverkiezingen uit de fractie stapte en niet veel later uit de partij. Mieruch is van mening dat de AfD niet voldoende afstand neemt van de extreemrechtse partijvleugel van de Thüringse fractieleider Björn Höcke.

Mieruch is lid van de AfD in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en een vertrouweling van Petry's echtgenoot Marcus Pretzell. Pretzell zetelde onlangs nog als voorzitter van de AfD-fractie in Noordrijn-Westfalen . Ook hij heeft inmiddels de partij verlaten.

De pas in 2013 gestichte AfD maakte na de federale verkiezingen van 24 september met 12,6 procent van de stemmen voor het eerst haar opwachting in het nationale parlement. Voormalig AfD-voorzitster Frauke Petry had op de partijdag in april dit jaar tevergeefs geprobeerd bondgenoten te vinden voor een meer gematigde koers van de partij. Of ze nu een eigen partij wil oprichten, blijft open. Ze zetelt nu als partijloze in de Bondsdag en krijgt wellicht het gezelschap van Mieruch.