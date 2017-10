Opvolger F-16 zal wellicht niet uit Frankrijk komen

Voor de vervanging van de F-16's werkte de regering een openbare aanbesteding uit. Een kleine groep regeringsagentschappen die optreden namens hun vliegtuigbouwers mochten antwoorden op de 164 vragen die de federale regering in die 'Request for Government Proposal' had opgelijst. De Amerikanen dienden een uitgebreid antwoord in voor hun F-35 van Lockheed, de Britten deden hetzelfde voor de Eurofighter Typhoon.