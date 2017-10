Thyssen: "Overheid mag - proportioneel - geweld gebruiken, maar wel vraagtekens over de manier van aanpakken"

"Als ik geweld zie, is mijn eerste reactie dat elke klap er één te veel is", zegt Thyssen in "Terzake". "Anderzijds moet de overheid de orde handhaven en dan kan het gerechtvaardigd zijn dat een overheid geweld gebruikt. Dat moet proportioneel zijn, en de vraag is of dat hier goed is aangepakt." Dat is bijzonder voorzichtuig geformuleerd. "De vraag stellen, is ze beantwoorden", voegt Thyssen er nog aan toe.

Voor de rest houdt Thyssen zich aan het officiële standpunt van dde Europese Commissie over de Catalaanse kwestie. "Dit is een interne Spaanse zaak omdat de "rule of law" geschonden is. Je kan democratische rechten hebben en uitoefenen, maar respect voor de grondwet en de wetten is ook een deel van het democratische systeem. Dat is hier duidelijk miskend en de Catalaanse regering is ook op een brutale manier doorgegaan."

De Catalanen zijn geen gediscrimineerde minderheid in Spanje en worden niet onderdrukt

Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V)