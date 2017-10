Puigdemont: "Koning negeerde in zijn toespraak miljoenen Catalanen"  

Plaatsvervangende schaamte

In Madrid hadden ze meteen een duidelijk antwoord klaar voor de Catalaanse premier. "Als mijnheer Puigdemont wil praten of onderhandelen, of onderhandelaars wil sturen, dan weet hij perfect wat hem te doen staat: de wet respecteren", stelde de regering van Mariano Rajoy in een mededeling. Ze benadrukt verder dat ze "geen enkele vorm van chantage" zal aanvaarden en riep Puigdemont op "te stoppen met dreigen met een afscheiding".

Ook de Spaanse vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría klonk allesbehalve verzoenend na het televisieoptreden van Puigdemont. Ze beschuldigde hem er onder meer van "buiten de wet te leven" en de Catalanen te verdelen.

Sáenz de Santamariá voelde naar eigen zeggen "plaatsvervangende schaamte" toen ze hoorde hoe Puigdemont de koning herinnerde aan zijn constitutionele verplichtingen. Ze stelde daarentegen dat de meeste Catalanen de toespraak van koning Felipe hadden ervaren als "een balsem", in tijden van "zoveel onrust en onzekerheid".