"Belgische banken geven het klimaat te weinig aandacht"

Wat gebeurt er met het spaargeld?

Bij de doorlichting wordt gekeken waar banken het spaargeld van hun klanten in beleggen, hoe ze investeren en aan wie ze leningen geven. "Doen ze dat ethisch en duurzaam of niet", zegt Sébastien Mortier, onderzoeker voor FairFin, een vzw rond duurzaam omgaan met geld, en ook de belangrijkste trekker van BankWijzer.

9 banken doorgelicht, 5 geslaagd

Beleggen in steenkool

Vooral rond klimaatopwarming doen de banken nog te weinig. "Op Triodos na, doen alle banken het slecht. KBC bijvoorbeeld sluit de financiering van steenkoolbedrijven uit. Behalve in Tsjechië, waar de bank nog investeert in opwekking van energie uit steenkool. Idem voor ING, dat investeert in een nieuwe steenkoolcentrale in Indonesië."