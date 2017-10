Onderhoudsgeld bij gescheiden ouders: grote verschillen in berekeningen en bedragen

Wanneer een koppel met kinderen beslist om uit elkaar te gaan, moet er onderhoudsgeld vastgelegd worden voor de kinderen. Maar er zijn grote verschillen in de bedragen en berekeningen, zelfs als er een gelijkaardig gezinsprofiel is. "Twee buurvrouwen, elk met twee kinderen en een ex-partner met een gelijkaardig inkomen, kunnen toch een heel ander bedrag krijgen als onderhoudsgeld", vertelt onderzoeker Elke Claessens van de UAntwerpen. Zij vergeleek 2.500 belastingsaangiftes van gescheiden ouders en ontdekte dat er enorme verschillen bestaan.

Maar hoe komt dat? "In België is er in tegenstelling tot veel andere Europese landen geen uniforme regeling om het onderhoudsgeld vast te leggen. Er zijn verschillende methodes waaruit ouders en ook rechters kunnen kiezen. Die laatsten moeten zich wel houden aan bepaalde regels, maar in de werkelijke berekening en de keuze voor een systeem zijn ze vrij."