Amsterdam wil er geen toeristenwinkels meer bij

Wie nog een wafelwinkel wil openen in het centrum van Amsterdam, is er aan voor de moeite. Het stadsbestuur heeft besloten dat er geen winkels meer mogen bijkomen die zich enkel richten op toeristen.



Waarom dit besluit?

Het aantal toeristen en dagjesmensen in de Amsterdamse binnenstad neemt toe. In het straatbeeld verschijnen er steeds meer winkels die zich eenzijdig richten op de toeristen. In de binnenstad en aanpalende straten zijn er momenteel 280 van dit soort zaken. Voor de stad is het evenwicht zoek. Met de stop wil Amsterdam de verscharling van het winkelaanbod tegengaan en de leefbaarheid voor de bewoners verbeteren.

Wat houdt het in?

Het besluit is een 'voorbereidingsbesluit'. Dat is een instrument uit de Wet ruimtelijke ordening dat vooruitloopt op een nieuw op te stellen bestemmingsplan. Zo'n voorbereidingsbesluit kan een slot zetten op ontwikkelingen in het plangebied. Het besluit gaat onmiddellijk in, de definitieve aanpassing van de bestemmingsplannen worden verwacht in de loop van 2018.

Eigenlijk zeggen wij nee tegen alle winkels die zich niet richten op Amsterdammers, maar alleen op toeristen Kasja Ollongren, wethouder van Economische Zaken van de stad Amsterdam

Wat voor soort winkels betreft het?

Er zijn twee categoriën winkels. De eerste betreft winkels waarvan kan worden vastgesteld dat ze zich alleen richten op toeristen en dagjesmensen. Daarbij wordt er gelet op reclamepanelen, presentatie en assortiment. De tweede categorie betreft specifiek het product dat wordt aangeboden, nl. etenwaren voor directe consumptie. Denk aan ijs, wafels en andere zoetigheden. "Eigenlijk zeggen wij nee tegen alle winkels die zich niet richten op Amsterdammers, maar alleen op toeristen", zegt Kasja Ollongren, wethouder van Economische Zaken van de stad Amsterdam.

Amsterdam bindt de strijd aan met de toeristen

Amsterdam is een toeristische trekpleister. In 2016 hadden de Amsterdamse hotels 7,3 miljoen gasten. Het aantal dagjesmensen ligt nog veel hoger. Het waren de inwoners van de stad zelf die aan de alarmbel trokken. Vorig jaar schreven ze een brief aan burgemeester Eberhard van der Laan. Ze wilden dat het stadsbestuur actie zou ondernemen tegen de toenemende overlast van toeristen.