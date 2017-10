De NRA wil nu toch praten over het reglementeren van "bump stocks"

De NRA is een machtige wapenlobby die zich altijd tegen een verstrenging van de wapenwetgeving heeft verzet, zelfs na de bloedbaden van de afgelopen jaren in verschillende scholen. Het is dus een verrassing dat de organisatie bereid is om te praten over het aan banden leggen van de "bump stocks".

"De NRA vraagt dat de overheid meteen onderzoekt of deze accessoires voldoen aan de federale wetgeving", laat de organisatie in een mededeling weten. "De NRA is ervan overtuigd dat hulpstukken die ontwikkeld zijn om halfautomatische wapens te laten functioneren als volautomatische, onderworpen moeten zijn aan bijkomende regels". Volautomatische wapens kunnen tien keer zoveel kogels per minuut afvuren als halfautomatische.