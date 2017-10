Google zet in op artificiële intelligentie met nieuwe producten

Wel kan je de gloednieuwe Pixel Buds kopen: oordoppen die via bluetooth met de smartphone kunnen worden verbonden. Ze kunnen mails voorlezen en zelfs in real time het gesprek met een anderstalige gesprekspartner vertalen. Ook naar het Nederlands. De Pixel Buds zouden 135 euro kosten.

Google brengt ook een kleine, draagbare camera uit die voorzien is van artificiële intelligentie, de Google Clips. De camera zal zelf kunnen kiezen wat het beste moment is om een foto te maken. Verder brengt Google ook een nieuwe laptop uit, een virtualrealitybril en twee nieuwe slimme luidsprekers.

De nieuwe producten van Google verschijnen eerst in de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk wanneer ze te koop zullen zijn in België.