Rode Kruis: honderden slachtoffers bij gevechten in Syrië

De afgelopen weken is het geweld in Syrië weer hevig opgelaaid, stelt het Rode Kruis vast via zijn medewerkers in het veld. "Mijn collega's vertellen schokkende verhalen", zegt Marianne Gasser van het Rode Kruis in Syrië.



Zo is er het schrijnende verhaal van een familie die met 13 mensen uit Deir al-Zor gevlucht is. Bij die vlucht verloren ze 10 familieleden door luchtaanvallen en bommen.