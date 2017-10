Iraakse troepen bevrijden Hawijah, laatste bolwerk van IS binnen Irak

Gepantserde eenheden van het reguliere Iraakse leger gesteund door sjiitische milities zijn na een week van vechten het centrum van Hawijah binnengedrongen. De stad -ongeveer zo groot als Leuven- was in 2014 in handen gevallen van de terreurgroep IS.

Hawijah was het laatste grote bolwerk van IS in het noorden van Irak. De terreurgroep controleert nu enkel nog twee kleine stadjes; Rawa in het noordwesten van het land en de grenspost Qa'im nabij Syrië. Ook in dat land verliest die groep steeds meer terrein.

Hawijah was al een tijd omsingeld door het Iraakse leger. Het is niet enkel van belang in de strijd tegen IS, maar kan ook een springplank vormen naar de oliestad Kirkuk, mocht het tot een treffen komen tussen het Iraakse leger en de Iraakse Koerden die onlangs in een referendum beslist hebben om de onafhankelijkheid uit te roepen. Kirkuk is tijdens de oorlog met IS in handen gevallen van de Iraaks-Koerdische "peshmerga", maar er wonen ook andere bevolkingsgroepen zoals Arabieren en Turkmenen.