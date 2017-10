Moddergooien ontsiert de kiescampagne in het doorgaanse "keurige" Oostenrijk

Volgende week zondag zijn er parlementsverkiezingen in Oostenrijk en het ziet er niet goed uit voor de sociaaldemocratische bondskanselier Christian Kern (boven). Dat is zeker niet beter geworden door het nieuwe schandaal.

Sebastian Kurz, de 31-jargie dynamische leider van de conservatieve Volkspartei (VP) en minister van Buitenlandse Zaken, staat in de peilingen voor, maar werd recent via een campagne op Facebook in verband gebracht met antisemitische uitlatingen die hij niet gemaakt heeft. Wel wil hij een strenger immigratie- en asielbeleid gaan voeren.



De SPÖ van kanselier Kern geeft toe dat sommige partijleiden betrokken waren bij die campagne en die zijn intussen ontslagen. Een Israëlische adviseur die achter de "vuile campagne" zou zitten, werd in augustus al de deur gewezen. Kanselier Kern vraagt nu dat Facebook duidelijk zou maken wie er achter de campagne zit.

Oostenrijk wordt nu geleid door een coalitie van de sociaaldemocraten van Kern en de conservatieven van Kurz (onderaan). Die laatste hoopt nu om zijn partij tot de grootste te laten worden en zo de nieuwe bondskanselier te kunnen worden. Wellicht zal dat ook in een coalitie moeten gebeuren, maar met wie is nog niet duidelijk.