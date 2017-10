Politie waarschuwt fietsers: "Donkere maanden komen eraan, zorg voor goede zichtbaarheid"

Op verschillende plaatsen in het historische hart en in de studentenbuurt van Gent zijn donderdagavond fietsen gecontroleerd. Wie niet in orde was, kreeg een waarschuwing. Wie vandaag tegen de lamp loopt door zonder licht te rijden, krijgt een boete. "Bij een derde van de ongevallen zijn fietsers betrokken", legt commissaris Buysse uit. "Veelal heeft dat te maken met de zichtbaarheid."

"Je zou denken dat mensen weten dat goede fietsverlichting belangrijk is, maar jaar na jaar stellen we vast dat niet iedereen in orde is", zegt Buysse. "Dit soort acties zijn echt nuttig aan het begin van de donkere winterperiode." Fietslichten alleen zijn niet genoeg. "Ook reflectoren zijn belangrijk, zodat fietsers ook van op de zijkant zichtbaar zijn."

De politieactie in Gent was samen met de Fietsambassade en fietsherstellingsdienst Pervélo georganiseerd. Zo was het op het Sint-Pietersplein mogelijk om eventuele kleine mankementen onmiddellijk ter plaatste te laten herstellen, je fiets er te laten graveren tegen diefstal of elektrische fietslichten te kopen.