Schietpartij Las Vegas: Vriendin had geen weet van plannen van dader

Stephen Paddock was volgens Danley een "lieve, aandachtige en rustige man". "Hij heeft me nooit iets gezegd" dat erop kon wijzen "dat zoiets verschrikkelijks kon gebeuren", gaf ze nog te kennen.

De politie heeft nog steeds het raden naar het motief van Paddock om vanuit een hotelkamer op de 32e verdieping van het Mandalay Bay hotel het vuur te openen op festivalgangers in het centrum van Las Vegas. Daarbij lieten 60 mensen het leven en raakten meer dan 500 anderen gewond.



Marilou Danley werd een interessante piste voor de politiediensten toen bleek dat Paddock recent nog enkele duizenden dollars had overgeschreven naar haar bankrekening op de Filipijnen, waar de Australische vrouw is geboren. Dat geld was volgens Daley bedoeld om daar voor haar en haar familie een huis te kopen, weet CNN.

Op een persconferentie herhaalde de FBI overigens nog eens dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn dat de dader van de schietpartij in Vegas terroristische motieven had. Paddock bleek wel al decennia lang bezig te zijn met het verzamelen van wapens, terwijl hij een geheim leven leidde.