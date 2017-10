Schutter Las Vegas liet briefje achter in hotelkamer en wou ontsnappen

Wat er op een briefje stond, zei de plaatselijke sheriff Joseph Lombardo niet. Lombardo bevestigde wel dat de schutter oorspronkelijk niet van plan was, zelfmoord te plegen - wat hij uiteindelijk toch heeft gedaan.



De vondst van de bewakingscamera's binnen en buiten zijn kamer doet de politie vermoeden dat Paddock initieel het plan had opgevat om op een gunstig moment te ontsnappen. "Hij deed al het mogelijke om te zien hoe hij kon ontsnappen toen de politie zijn kamer naderde", zegt Lombardo.

In de auto van Paddock, geparkeerd op de site van het hotel, troffen de onderzoekers ongeveer 23 kilo explosieven en 1.600 kogels aan. Lombardo zei dat het bijna niet anders kan dan dat de schutter hulp heeft gekregen om het hele arsenaal aan wapens in zijn hotelkamer te krijgen.

Meer dan honderd onderzoekers zijn intussen bezig om het leven van Paddock uit te pluizen. "Wat we weten is dat Paddock tientallen jaren lang wapens en munitie heeft verzameld en een geheim leven leidde", zegt Lombardo. "Maar we hebben nog niet gevonden waarom hij juist nu overgegaan is tot deze uitbarsting van geweld".