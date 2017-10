Spaans Grondwettelijk Hof verbiedt zitting Catalaans parlement

Na het omstreden onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië escaleert de spanning tussen de centrale Spaanse overheid in Madrid en de regio Catalonië almaar verder.

De nieuwste démarche in het opbod komt uit Madrid: het Grondwettelijk Hof heeft zonet de bijeenkomst van het Catalaanse parlement in Barcelona van aanstaande maandag verboden.

"Het Grondwettelijk Hof doet dit op vraag van de PSC, de Catalaanse socialisten", zegt correspondent Sven Tuytens. "Zij hebben gevraagd om de zitting preventief te schorsen want als minister-president Carles Puigdemont maandag de onafhankelijkheid uitroept, dan verliezen alle Catalaanse parlementsleden hun rechten en staan ze compleet in de illegaliteit".



Advocaten hadden ook al gewaarschuwd dat de zitting illegaal zou zijn, omdat ze zou gaan over een referendum dat door het Grondwettelijk Hof op voorhand al ongrondwettelijk was verklaard. Een Spaanse regio mag namelijk niet op eigen houtje beslissen over onafhankelijkheid; de andere regio's moeten daar mee over kunnen beslissen.

Maar ondanks het verbod en verdere tegenwerking door de Spaanse overheid, ging het referendum zondag toch door. 42 procent van de Catalanen ging stemmen en 90 procent van hen koos voor onafhankelijkheid.