Toerisme in Vlaanderen verteert aanslagen en groeit opnieuw

Het toerisme in Vlaanderen is tijdens de eerste helft van dit jaar opnieuw gegroeid ten opzichte van de eerste zes maanden van 2016, die getekend werden door de nasleep van de "lockdown" in Brussel en de aanslagen van 22 maart. Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). Hij maakt vandaag bekend er bijna 390.000 extra aankomsten zijn geregistreerd (+10 procent) en dat er 600.000 extra overnachtingen zijn geteld (+6 procent).