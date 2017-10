Tom Lanoye over studententijd: "Iedereen denkt dat Herman Brusselmans rock 'n roll is, maar hij zat altijd in de les"

Licentiaat in de germaanse filologie: dat diploma haalde Tom Lanoye eind jaren 70 aan de UGent. Toch was de auteur voorbestemd een andere weg in te slaan, vertelt hij vanmiddag aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Mijn moeder wou dat ik rechten zou studeren om strafpleiter of rechter te worden. Dat had ze altijd zelf willen doen. Ik heb me daar tegen verzet."

"Zelf wou ik filosofie studeren. Dat heeft mijn moeder mij godzijdank uit het hoofd gepraat. Germaanse filologie kwam als compromis uit de bus. Op zich vond ze dat niet erg, maar het vooruitzicht dat ik later leerkracht zou zijn, vond ze om een of andere reden maar niks."

Ook Herman Brusselmans studeerde germaanse filologie aan de UGent en wel op hetzelfde moment als Lanoye. Toch kenden ze elkaar toen niet. "Iedereen denkt dat Brusselmans rock 'n roll is, maar het is zo'n brave jongen met zijn poedel nu. Hij zat altijd in de les, meestal wel beschonken. Ik zat zelden in de les."