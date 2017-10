Zes doden door stormweer in Duitsland

De Duitst weerdiensten waarschuwen de mensen uit de buurt van bomen, gebouwen en hoogspanningsleidingen te blijven. In de oostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is een vrachwagenchauffeur om het leven gekomen toen een omgewaaide boom op zijn voertuig terechtkwam. In Hamburg werd de passagier in een auto gedood toen de wagen getroffen werd door een ontwortelde boom en in Brandenburg kwamen nog eens vier mensen in hun auto. Er zijn tientallen gewonden, enkele van hen bevinden zich in levensgevaar.