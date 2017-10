Massale protesten in Argentinië om verdwenen mensenrechtenactivist

In de jaren '90 kocht de Italiaanse textielgroep Benetton gigantische stukken grond op in het zuiden van Argentinië, waar ze schapen kweekten voor hun wol. Een deel van die grond behoorde toe aan de Mapuche-indianenstam, die hierdoor op straat kwam te staan. Benetton probeerde dit akkefietje op te lossen door de inheemse bevolking een ander stuk land te schenken, maar dat was een onvruchtbare steppe. Sommge Mapuche-indianen weigerden zich neer te leggen bij deze onrechtvaardige landonteigening en richtten de groep 'Voorouderlijk Mapuche Verzet' op. Die verzetsgroep bezet sinds 2016 een stuk grond dat Benetton opkocht.