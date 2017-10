Was de beurscrash van 2010 de schuld van rebel-miljardair Largo Winch?

Paniek op de beurs

In de namiddag van 6 mei 2010 zakt de Dow Jones voor de ogen van de traders plots, van 20623 punten naar 19800, in nauwelijks 6 minuten tijd. Paniek op de beurs dus, de voorzitter beslist om alle trading te schorsen, tot hij plots weer snel begint te stijgen. De flash crash, want zo heet dat, is de achtergrond voor "Morning star". Zware financiële kost, en dat was exact wat Philippe Francq wou.