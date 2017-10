Politiek frustreert de Vlaming: "In de politieke winkel ligt niet wat de mensen willen kopen"

Politiek frustreert de Vlaming, zo mag blijken uit de VRIND. De helft van de Vlamingen vindt dat gaan stemmen geen zin heeft en dat politici geen rekening houden met de kiezer. Het gevoel van politieke onmacht is er vooral bij ouderen en lager opgeleiden. Ruim 40 procent van de vlamingen zegt ook helemaal niet geïnteresseerd te zijn in politiek. En op gebied van regelmatige politieke discussie tussen vrienden en familie bengelt Vlaanderen helemaal onder aan het Europese lijstje.

"De cijfers zijn niet nieuw, dat weten we al een tijdje", zegt professor Elchardus. "Dat gebrek aan politieke interesse, politieke onmacht wordt het genoemd in de VRIND, zit al op dat niveau sinds ongeveer 20 jaar al." Volgens Elchardus mogen we ons daar niet bij neerleggen. "Een heel lage betrokkenheid is altijd een gevaar voor de democratie", klinkt het.

"De lage belangstelling op zich is nog niet zo erg", gaat Elchardus verder. "Ik denk niet dat er ooit heel veel belangstelling voor politiek is geweest, maar misschien waren er in het verleden wel minder gevoelens van onmacht in bepaalde periodes."