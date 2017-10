Amsterdam in rouw: burgemeester Eberhard Van der Laan verliest strijd tegen kanker

Via Twitter en zijn website meldt de gemeente Amsterdam vanmorgen dat voormalig burgemeester Eberhard Van der Laan gisteravond overleden is. Hij is 62 jaar geworden. Van der Laan was ongeneeslijk ziek, hij leed aan uitgezaaide longkanker.



Toen de populaire Van der Laan begin dit jaar bekendmaakte dat hij terminaal was, kreeg hij veel steunbetuigingen. Tijdens zijn ziekte heeft hij nog 8 maanden doorgewerkt. Op 18 september nam hij afscheid van zijn functie en van de Amsterdammers. "Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, voor uw betrokkenheid en voor alle steun en tegenspraak die ik de afgelopen zeven jaren van u heb gekregen", schreef hij in een brief.

Van der Laan was erg geliefd. De meeste Amsterdammers prezen zijn directe stijl en zijn kracht als verbinder, schrijft de NOS. "Hij combineerde menselijkheid met daadkracht", zegt de gemeente in zijn mededeling. "Hij vond dat Amsterdam een verantwoordelijke hoofdstad moet zijn."