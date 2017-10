Johannes Genard van School is Cool vervolledigt affiche Night of the Proms

Genard is vooral bekend als zanger van School is Cool, maar hij toonde ook al zijn solocapaciteiten in "Liefde voor muziek". Daarin stak hij nummers van onder anderen Belle Perez, Soulsister en Eva De Roover in een nieuw jasje. Op Night of the Proms zal hij nieuwe versies brengen van zijn nummers.

"Eerlijk gezegd had ik nooit verwacht om als soloartiest uitgenodigd te worden op Night of the Proms", zegt Genard. "Ik moest er wel geen seconde over nadenken. Ik heb er nu al zin in."

Vrouwelijk lijstje

De zanger is de laatste die de organisatie toevoegt aan de affiche van dit jaar. Eerder raakte al bekend dat Joss Stone, ex-Spice Girl Melanie C, Isabelle A en Blanche langskomen. Thomas Vanderveken brengt er ook een deel van het "aartsmoeilijke" concerto van Edvard Grieg.