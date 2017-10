Wat u moet weten over de nieuwe Nobelprijswinnaar voor de Vrede

ICAN is een coalitie van niet-gouvernementele organisaties in een honderdtal landen. De campagne begon in 2007. Ze heeft nu 468 partnerorganisaties in 101 landen. ICAN is geïnspireerd door de succesvolle campagne voor het verbod op landmijnen. Haar medewerkers proberen landen, internationale organisaties en het grote publiek ervan te overtuigen dat kernwapens een groot gevaar betekenen.

De laatste jaren heeft ICAN sterk gepleit voor het VN-Verdrag dat kernwapens verbiedt. De resolutie werd onderhandeld in oktober vorig jaar, en op 8 juli 2017 schaarden 120 landen zich achter het volledige verbod op kernwapens. Het Verdrag werd onlangs, op 20 september ondertekend. Maar 40 landen met kernwapens of waarvan vermoed wordt dat ze een nucleair arsenaal opbouwen of hebben opgeslagen, weigerden te tekenen. Onder hen de VS, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, China, Frankrijk, India, Pakistan, Noord-Korea, Israël en België.