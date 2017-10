"Deze regering is ultra-marxistisch!"

De economische en financiële lobby’s hadden het niet zo met de regering Di Rupo. Marxistisch, kapittelde Luc Bertrand, ceo van Ackermans en Van Haaren, medio 2012. Een wurggreep, met een non-beleid, volgde Wouter Torfs, die van de schoenen, spoorslags. We zijn op weg naar een neocommunistische maatschappij, deed Julien De Wilde, oud-topman van Bekaert, er bovenop.

Het was het startschot voor een ongezien offensief om rechts aan de macht te brengen. En waarvoor niet zozeer naar Open VLD werd gelonkt, maar eerder naar N-VA, met de V van Voka.

Wie had ooit durven dromen dat deze regering met een vermogensbelasting op de proppen zou komen?



’t Zijn zotten die werken. Geef toe, wie had ooit durven dromen dat deze regering met een vermogensbelasting op de proppen zou komen? De rechterzijde zag dat kennelijk nog liever dan het doorbreken van het taboe van de meerwaardebelasting, alleen maar om CD&V zijn trofee niet te gunnen.

Al blijft het alternatief weliswaar beperkt tot effectrekeningen. Met serieus wat risico op ontwijking; al heb je dat altijd met het belasten van kapitaal. En met een behoorlijk risico dat het Grondwettelijk Hof dat vernietigt, zo lijkt Financieminister Van Overtveldt (N-VA) nu zelfs te hopen. Benieuwd of daar dus ooit iets van komt.

Ach, wellicht veel theater. In het besef dat de inkomsten van de effectentaks voor 2018 toch maar begin 2019 gaan gekend zijn. En dat niemand het op de vooravond van de zoveelste moeder van alle verkiezingen nog in zijn hoofd zal halen de wetgeving aan te scherpen voor het geval de 254 miljoen opbrengst niet wordt gehaald.

Wie had ooit gedacht dat deze regering de radicale arbeidstijdverkorting zou preken?



Maar er is voor de progressieve zijde nog beter nieuws. Wie had ooit gedacht dat deze regering de radicale arbeidstijdverkorting zou preken? Je moet, bij uitvoering van het zomerakkoord, echt goed zot zijn om nog voltijds te gaan werken, laat staan overuren te presteren. Zeker als je twee handen hebt die in de juiste richting staan. Dat verdient – neem ik aan – een woordje uitleg.

Klusburgers

Werk je voltijds of 4/5, dan kan je met het zomerakkoord, binnenkort per jaar 6.000 euro netto gaan verdienen. Dus gemiddeld 500 euro netto per maand. Omdat de regering in juli stoemelings heeft beslist om, naast het bestaande fiscale systeem voor erkende digitale platformen voor arbeid van burger tot burger, een nieuw stelsel te voorzien voor rechtstreekse diensten van burger tot burger. Ze hebben er bij Financiën zelfs al een naam voor gevonden: deeleconomie 2.0. Waar halen ze het? Waarom zou je nog erkenning vragen als digitaal platform? Dan moet je nog altijd 10% belasting laten vallen op de vergoedingen die worden betaald aan de klussers van ListMinut en de koeriers van UberEATS. En mag je vandaag maar tot 5.000 euro per jaar gaan, tenzij ook dat naar 6.000 euro gaat. Deeleconomie 2.0… hier scheert men gratis: geen belastingen; geen sociale bijdragen; en sowieso tot 6.000 euro per jaar in het belastingparadijs. Waarom zou je nog je diensten aanbieden via zo’n erkend digitaal platform. Bied je diensten rechtstreeks aan; dat is 10% belasting uitgespaard. Of doe het via een niet erkend platform, ook dat is 10% kassa.

Deeleconomie 2.0… hier scheert men gratis: geen belastingen; geen sociale bijdragen; en sowieso tot 6.000 euro per jaar in het belastingparadijs.



De niet-erkende beunhazen gaan het beter krijgen dan de onnozelaars die zich hebben laten registreren. Want je denkt toch niet dat zich in die deeleconomie 2.0 geen nieuwe commerciële platforms gaan wringen tussen burger en burger, om hun winstmarge te kunnen nemen op het witwassen van zwartwerk.

Vrijdag klusdag

Maar belangrijker, waarom zou je nog je nikkel afdraaien via een gewone tewerkstelling bij een werkgever? Waarom zou je als voltijdse nog overuren presteren, zwaar weg belast, als je die uren puur netto kunt werken? Waarom zou je als 4/5 deeltijdse nog bijkomende uren aanvaarden als je via de deeleconomie 2.0 netto veel meer kunt verdienen? Meer nog, waarom zou je überhaupt nog een volle week werken? Stap over naar een vierdaagse werkweek, de vrijdag vrij. Om dan te genieten van de afwisseling van een veel leukere activiteit van burger tot burger. Tot 6.000 euro netto per jaar. Geef toe, voor 6.000 euro netto erbij moet je bruto zeer veel werken. Even een ruwe berekening voor een alleenstaande arbeider, voltijds aan 2.500 euro bruto per maand. De vrijdag vrij geeft maar 223 euro netto minder per maand. Maar die je dan kan volstoppen met klusjes bij de burgers, aan gemiddeld 500 euro netto per maand. En nog dit, waarom zou je nog een zelfstandig bijberoep uitoefenen? Doe het witzwart: 6.000 euro in het zwart, maar wel witgewassen. Waarom zelfs nog een flexijob uitoefenen? Het belastingregime is hetzelfde: 0 komma 0 percent. Maar 25% sociale bijdrage tegenover 0%, dat is geen klein verschil. Flexikok in de horeca aan 25%? Dan nog liever deelkok aan huis, aan 0%.

Sociale zekerheid?

Ware het niet dat die vrijstelling van belastingen en de sociale zekerheid de solidariteit doodt, zouden we de deeleconomie 2.0 moeten toejuichen. Omdat voor alles boven de 4/5, de verleiding groot gaat zijn om die tijd nuttiger en vooral nettoër te besteden aan zoveel bevredigender activiteiten van burger tot burger. Niet dat dit noodzakelijk tot minder arbeidsduur leidt. Maar in elk geval tot minder “heteronome arbeid”. Want was het niet dat wat Hannah Arendt en André Gorz indertijd predikten, de lokroep van de “autonome arbeid”. Niet de arbeid is het probleem. Mensen houden ervan zich te moeten inzetten. Maar dan met zinvol werk. En werken voor een baas leek daar niet toe behoren. Aantrekkelijker dan dit is radicale arbeidstijdverkorting nooit geweest…

Bonusplannen?

Erg voor de reguliere werkgevers? Ongetwijfeld. Zeker nu de arbeidsmarkt meer en meer begint te knellen. Maar ook voor hen zit er iets in, toch zeker daar waar de professionele en de privézaken ietwat vervlochten zijn. Waarom eind van het jaar nog collectieve bonussen geven, aan 46,07% sociale bijdragen? Laat staan individuele bonussen op kosten van de zaak, belast als een gewoon loon. En waarom dat nieuwe speeltje van de winstparticipatie, aan 7% belasting en 13,07% sociale bijdragen, gaan gebruiken. Betaal het uit eigen zak, tot 6.000 euro bonus per jaar, netto. Daar moet uiteraard een wederdienst tegenover staan. Ik zeg zo maar iets, vrijdags even mijn caddie zijn bij het golven. Want bij gebrek aan personeel heb ik die dag toch niets om handen.