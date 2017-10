Personeel van "Aux Armes de Bruxelles" opnieuw aan het werk

Vorige maand werd een vergelijkbare actie na korte tijd stopgezet nadat de lonen laattijdig uitbetaald werden. "Aux Armes de Bruxelles" is in juni overgenomen door een Luxemburgs bedrijf. Er is sindsdien veel onzekerheid.

"Het is een ramp voor de werknemers", zegt Patrick Vanderhaeghe van ACV Voeding en Diensten. "Er is sprake van een echt wanbeleid. De werknemers ontvangen het loon van een onderneming die ze niet kennen. En de directie heeft al aangekondigd dat er ontslagen zullen vallen. Het personeel heeft recht op duidelijkheid."