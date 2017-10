Ryanair belooft piloten betere contracten

De luchtvaartmaatschappij moest enkele duizenden vluchten schrappen omdat er niet genoeg piloten beschikbaar zijn om de hele dienstregeling uit te voeren, mede doordat piloten nog een berg verlofdagen moeten opmaken.



De gang van zaken heeft geleid tot een storm van kritiek. Minister van consumentenzaken Kris Peeters diende een vordering tot staking in bij de rechtbank van koophandel. Volgens hem heeft Ryanair zich schuldig gemaakt aan een gebrek aan professionele toewijding. De maatschappij heeft naar Nederlands- en Franstalige klanten gecommuniceerd in het Engels en onvoldoende info verstrekt over de rechten van passagiers bij annulaties.



Ook bij de vakbonden klonk er kritiek. Die vinden dat Ryanair de problemen aan zichzelf te danken heeft. Door zijn personeel beter te behandelen had het bedrijf volgens de vakorganisaties veel leed voor honderdduizenden gedupeerde passagiers kunnen voorkomen. Topman Michael O'Leary stelt de piloten in een brief "aanzienlijke verbeteringen" in het vooruitzicht wat betreft hun roosters, salarissen, contracten en loopbaanvooruitzichten. De wijzigingen moeten in het komende jaar worden doorgevoerd.