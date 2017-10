Seks en tweedehandsauto's zetten onze man in Polen aan het denken 

Wanneer we in de kroeg de Poolse nationale voetbalploeg aanvuren, zoals donderdag tegen Armenië en zondag tegen Montenegro, dan is vriend Jarek een van de gangmakers in het “Polskàààà!” brullen. Maar nu kijkt Jarek bedremmeld. Zoals veel Poolse mannen heeft Jarek het moeilijk om vrijuit te praten over thema’s die naar intimiteit en erotiek ruiken. Nu houdt hij het niet meer: “Stel je voor zeg! Ella en ik, volwassenen, veertigers, getrouwd. En we moeten in de apotheek als blozende tieners om een morning after pill gaan bedelen.”

Dat kwam zo. Jarek en Ella hebben een bijzonder druk bestaan. Zijn job als jurist in het parlement is veeleisend, zeker nu Polen en de EU met getrokken messen tegenover elkaar staan. Bovendien zet het koppel een groot, nieuw huis neer een eind buiten Warschau. En dan zijn er nog de twee kinderen van twaalf en acht wier huiswerk en sportieve hobby’s de aanwezigheid van vader en/of moeder vergen. “Kortom”, zegt Jarek, “we hadden al vrij lang niet gevreeën. Dus stopte Ella voor een tijdje met de pil.” Ik knik begrijpend. De combinatie van een drukke job, een nieuwbouw en kroost is een bijzonder probaat anticonceptiemiddel, dat is geweten.