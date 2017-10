Wie heeft een zwaar beroep en wie niet? Werkgevers willen  dossier doorschuiven naar regering

De werkgevers en de vakbonden uit de privé-sector hebben niet kunnen beslissen welk beroep nu een zwaar beroep is en welk niet. Dat is niet onbelangrijk want werknemers die tijdens hun carrière een zwaar beroep hebben uitgeoefend, zouden al voor hun 67ste met pensioen kunnen gaan. Een uitzondering dus op de verhoogde pensioenleeftijd. Omdat de vakbonden en de werkgevers het maar niet eens raken, moet de regering nu zelf beslissen.