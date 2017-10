Groep Catalaanse bemiddelaars zoekt uitweg uit politieke crisis

De bemiddelaars werden deze namiddag ontvangen op het kabinet van de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Onder hen leden van de Orde van Advocaten van Barcelona, de Kamer van Koophandel van Barcelona en de rechtsfaculteiten van verschillende universiteiten. Zij willen bemiddelen tussen de Catalaanse regering en Madrid. Voorlopig is het nog niet duidelijk of de Spaanse premier Rajoy de bemiddeling een kans wil geven. Ondertussen heeft de Spaanse regering wel een decreet uitgevaardigd.

De bedoeling van het decreet is dat Catalaanse firma's die de regio wensen te verlaten dat ook makkelijk kunnen doen. Voorheen moesten, voor het veranderen van de maatschappelijke zetel, alle aandeelhouders worden samengeroepen in een algemene vergadering om die wijziging goed te keuren. Nu dient enkel nog de raad van bestuur bijeen te komen.

CaixaBank, de grootste bank in Catalonië en derde grootste op nationaal vlak, heeft vandaag beslist zijn maatschappelijke zetel te zullen verplaatsen naar Valencia. De tweede grootste Catalaanse bank, Banco de Sabadell, kondigde gisteren al aan zijn maatschappelijke zetel van Catalonië naar Alicante te zullen verhuizen. Ook Gas Natural Fesona, Eurona Wireless Telecom, textielproducent Dogi, solution provider Service Point Solutions en biotechbedrijf Oryzon Genomics hebben hun vertrek uit Catalonië aangekondigd.

AFP or licensors

Toespraak uitgesteld

Intussen blijft de spanning tussen Madrid en Barcelona te snijden, al hebben beide kanten wel een geste gedaan. Zo stelde de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zijn tussenkomst voor het regionaal parlement, om de "actuele politieke situatie te bespreken", uit van maandag naar dinsdag.



De Spaanse regering heeft dan weer de Catalaanse separatisten opgeroepen om hun parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen te houden om zo een einde te maken aan de crisis tussen Madrid en Barcelona. Eerder had het Spaanse Grondwettelijk Hof de zitting van het Catalaanse parlement op maandag verboden. Op die manier wou het Hof vermijden dat het regionale parlement zou stemmen over het uitroepen van de onafhankelijkheid. Of die stemming dinsdag alsnog zal doorgaan is voorlopig onduidelijk.

La presidenta @ForcadellCarme ha convocat el #Ple del #Parlament del 10 Octubre a les 18h amb la compareixença del president @KRLS pic.twitter.com/tRbgHE2G1F — Parlament Catalunya (@parlament_cat) October 6, 2017

Verontschuldigingen

In het andere kamp heeft de vertegenwoordiger van de centrale regering in Catalonië, Enric Millo, zich vandaag in naam van de politie verontschuldigd bij de slachtoffers die gewond raakten tijdens een politie-interventie naar aanleiding van het door Madrid verboden referendum op 1 oktober. "Ik kan het enkel betreuren. Ik bied in naam van alle agenten die zijn tussengekomen mijn excuses aan", zo zei hij op televisie.