Sven de Leijer brengt eigenzinnig jaaroverzicht tijdens de kerstvakantie

De Leijer keek voor zijn rubriek als mediawatcher in "De Laatste Show" destijds al graag en veel televisie. Zijn grote passie schakelt hij de komende maanden in om zich voor te bereiden op zijn eigen jaaroverzicht. In "Vrede op aarde" zal de Leijer zich, samen met enkele gasten, buigen over de geestigste, de vreemdste en de opvallendste beelden van het voorbije jaar.

Heel de kerstvakantie lang nodigt de Leijer elke dag andere gasten uit. En er worden prijzen uitgedeeld. Daarnaast zal de Leijer ook proberen om het jaar zelf mooier te maken, onder het motto "hoe mooier het jaar, hoe mooier mijn jaaroverzicht". De Leijer wil vooral de nadruk leggen op de mooie en positieve gebeurtenissen van 2017. "Want het jaar was echt wel meer dan kommer en kwel", zo klinkt het.

De Leijer noemt zijn presentatieopdracht "belachelijk spannend". "In "De Laatste Show" mocht ik destijds elke week vertellen wat ik allemaal op tv had gezien. Nadien mocht ik ook filmpjes maken. In "Vrede op aarde" doe ik dat opnieuw, en mag ik ook nog eens zelf alle gasten ontvangen. En daar kijk ik enorm naar uit."