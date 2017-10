"Hallo, u hebt de Nobelprijs gewonnen!" Een bloemlezing van de verraste reacties

Laureaten vermoeden soms totaal niet dat ze in aanmerking komen voor een Nobelprijs, en kijken dan ook niet naar de bekendmaking op tv. Soms is hun naam jaar na jaar genoemd als mogelijke winnaar en ging de prijs telkens naar iemand anders. Dan zijn ze het hele gedoe rond die Nobelprijs een beetje beu. De meest opmerkelijke reactie staat op naam van de Britse schrijfster Doris Lessing, die de Nobelprijs Literatuur in 2007 kreeg. Ze had de aankondiging gemist want ze was gaan winkelen. Thuis werd ze opgewacht door journalisten, maar ze was bepaald niet onder de indruk. Wat volgde was hilarisch.

Door het tijdsverschil lopen de telefoontjes vaak midden in de nacht binnen. Dat was het geval voor de Amerikaan Craig Mello, gedeeld winnaar van de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde in 2006. Hij was net gaan kijken in de slaapkamer van zijn dochtertje, een diabetespatiëntje, om haar suikergehalte te checken.

De eerste telefoontjes die winnaars krijgen komen vaak niet van het Nobelprijs-comité, maar van collega's of van journalisten. En dan is de vraag: mag je dat bericht zomaar geloven? Maar zelfs als Zweden aan de lijn is kunnen winnaars wantrouwig zijn. Zoals George Smoot, samen met John Mather winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde in 2006.

Wetenschappers zijn vaak druk bezig met onderzoek en hun gedachten staan dan helemaal niet naar het nieuws dat hen plots overvalt. Het verhaal van de Noorse May-Britt Moser, mede-winnares van de Nobelprijs Fysiologie of Geneeskunde in 2014, is haast aandoenlijk.

De carrière van een Nobelprijswinnaar kent niet altijd een veelbelovende start. Dat vertelde Tomas Lindahl, in 2015 winnaar van de Nobelprijs voor Scheikunde, in zijn toespraak voor de Zweedse Academie. Hij nam de gelegenheid te baat om het belang van goede leraren te benadrukken. Maar er zat ook een addertje onder het gras.

