De Lijn geniet niet van taxshift en stapt naar rechter tegen federale overheid: "Krijgen geen gehoor bij De Block"

Dankzij de taxshift krijgen privébedrijven een lastenverlaging. Maar in tegenstelling tot de Brusselse en Waalse tegenhangers MIVB en TEC krijgt De Lijn dat niet. "Wij vallen onder het privéstatuut, behalve voor een heel klein onderdeel, namelijk de arbeidsongevallenverzekering. Historisch gezien heeft men bij het onstaan van De Lijn gekozen om voor dat onderdeel onder het publieke statuut te vallen en dat is bij de TEC en de MIVB anders", legt directeur-generaal Roger Kesteloot uit.

Voor De Lijn betekent dat een extra uitgave aan de sociale zekerheid van 18 miljoen euro per jaar. "Dat vinden wij geen gelijke behandeling", aldus Kesteloot. "Bovendien is het een belangrijk bedrag: de Vlaamse regering heeft ons gevraagd om 7 miljoen euro per jaar te besparen én tegen het einde van 2020 moeten wij vergelijkbaar zijn in kosten met de privé-exploitanten terwijl zij wel genieten van alle voordelen van de taxshift."

De Lijn heeft de zaak al aangekaart bij de bevoegde diensten: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en federaal minister Maggie De Block. "Maar wij krijgen daar geen gehoor", stelt Roger Kesteloot. "Wellicht houdt mevrouw De Block die 18 miljoen euro liever zelf bij, dan ze af te staan omwille van het feit dat wij daar door gelijke berechtiging eigenlijk recht op zouden hebben."

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) steunt De Lijn in de rechtszaak.