Een topman van Ryanair stapt op na conflict met piloten

Hickey was bij Ryanair voornamelijk verantwoordelijk voor de piloten en het grondpersoneel. Door een probleem met de vakantieregeling en de planning van de piloten was er te weinig personeel om alle vluchten te kunnen uitvoeren. Daarom zag Ryanair zich genoodzaakt om duizenden vluchten te annuleren. Hickey werkte bijna dertig jaar voor de lagekostenmaatschappij. Sinds 2014 was hij chief operations officer.