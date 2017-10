Twee gewonden na ontploffing oliebollenkraam in Lichtervelde

Het oliebollenkraam stond voor de winkel Artex Fashion, waar even later een opendeurdag zou starten. Twee mensen brachten in het kraam alles in gereedheid, toen er een gasexplosie plaatsvond. De twee liepen brandwonden op aan de armen.

Door de hevige klap ontstonden ook grote barsten in enkele grote etalageramen van de kledingwinkel. In de winkel zelf was iedereen net in middagpauze en vielen er dan ook geen gewonden. Na het blussen ging de winkel alsnog open.