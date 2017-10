Geens: "Begin 2019 moeten de eerste transitiehuizen klaar zijn"

Roskam zelf was de initiatiefnemer van de vertoning. Minister van Justitie Koen Geens, woonde de filmvoorstelling bij en hij kondigde aan dat de eerste transitiehuizen in België uiterlijk begin 2019 klaar moeten zijn.



Voor aanvang van de film sprak minister Geens de gevangenen toe: "Ik hoop dat de film laat zien dat een gedetineerde veel meer is dan een misdadiger. Dat is maar één aspect. Iemand die een misdrijf heeft begaan, is ook een vader, moeder, zoon, dochter, kunstenaar of goede voetballer. En dat zijn jullie vaak beter dan sommigen buiten. Er zijn hier waarschijnlijk betere vaders, dan vele vaders buiten".



Filmregisseur Michaël Roskam deed in de gevangenis van Oudenaarde research voor Le Fidèle. Hij kwam er heel wat te weten over het Belgische gevangeniswezen en hij pleit voor een hervorming: "Wat is de beste manier om mensen van wie we weten dat ze weer gaan vrijkomen voor te bereiden op een leven in vrijheid? Die vraag is cruciaal. Gedetineerden mogen niet uit een strafinrichting komen als een vat vol frustraties en onvoorbereid op de rest van hun leven." Minister Geens treedt de filmmaker bij: "De reïntegratie van gevangen begint al van bij het begin van een detentie. Dat is een proces van dag één tot het einde". Toch is de laatste periode van een straf cruciaal met het oog op de terugkeer in de maatschappij. Minister Geens hoopt uiterlijk begin 2019 met één of hopelijk met twee transitiehuizen te kunnen starten. Dat zijn kleinere entiteiten waar gevangenen echt worden voorbereid op de laatste stappen in hun reïntegratie in de samenleving. Ze kunnen vrij gaan werken vanuit die huizen. Dat gebeurt nu ook al vanuit reguliere gevangenissen, maar in transitiehuizen zou dat veel gestructureerder kunnen".