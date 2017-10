Bijna 30 jaar geleden, op maandag 19 oktober 1987, brak de hel los op de beurzen overal in de wereld. Black Monday, de grootste crash sinds de jaren dertig, was een feit. Daarvoor regen de beurzen de hoogterecords aan mekaar. En ook nu staan de belangrijkste aandelenbeurzen All Time High, zoals dat heet. De perfecte voorbode van een crash?