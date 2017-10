Orkaan Nate heeft het Amerikaanse vasteland bereikt

Nate is nu een orkaan van categorie 1 op een totaal van 5 op de schaal van Saffir-Simpson. Er zijn nu al rukwinden gemeten van meer dan 130 kilometer per uur. De orkaan zou nog in kracht kunnen winnen en windsnelheden van meer dan 170 kilometer per uur kunnen bereiken.

In afwachting zijn meer dan 70 olieboorplatformen in de Golf van Mexico gesloten en zijn de werknemers geëvacueerd. De havens in de staten Louisiana, Mississippi en Alabama zijn gesloten en de overheid heeft de mensen opgeroepen om binnen te blijven of veilige gebouwen op te zoeken.

Nate ging vannacht aan land in de buurt van de monding van de Mississippi. Op zijn spoor ligt New Orleans, de stad die in 2005 grotendeels verwoest werd door de orkaan Katrina. In New Orleans zijn de wijken geëvacueerd die niet beschermd worden door de dijken.