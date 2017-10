U vindt het isoleren van uw huis belangrijk, maar toch doet u het onvoldoende

Het verschil tussen denken en doen

Om de twee jaar doet het Vlaams Energie Agentschap een enquête bij duizend Vlamingen. En dat levert merkwaardige resultaten op. Negen op de tien Vlamingen vinden energiezuinig wonen belangrijk. En toch voldoet maar zes op de tien woningen aan de energienorm. "De Vlaming vindt renoveren blijkbaar geen prioriteit en daar moet verandering in komen", zegt minister Tommelein.

Ruim 90% van de huizen heeft dubbel glas. In 85% van de woningen is er geheel of gedeeltelijk dak- of zolderisolatie. Voor spouwmuurisolatie is dat amper 47%. En veel verbetering lijkt er in die cijfers niet meteen te komen. Want slechts één op de tien Vlamingen is van plan de komende vijf jaar te investeren in isolatie, glas of moderne verwarmingsketels.