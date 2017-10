Zuiden van de VS maakt zich klaar voor de komst van orkaan Nate

Verwacht wordt dat Nate bij de monding van de rivier Mississippi aan land zal gaan als een orkaan van niveau 2, met rukwinden tot 170 kilometer per uur. In New Orleans en in zes zuidelijke districten van Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen. Luchthavens worden gesloten.

De autoriteiten manen de inwoners aan hun voorzorgen te nemen en een deel van de kustbewoners is geëvacueerd. Sommige laagliggende straten van een eiland voor de kust zijn al overstroomd. In New Orleans krijgt iedereen de raad om binnen te blijven en genoeg voedsel in te slaan. Net zoals in de supermarkten, is het ook aan de tankstations erg druk.