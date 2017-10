Amerikaanse rapper Nelly opgepakt voor verkrachting

Nelly, geboren Cornell Haynes Jr, werd net voor 4 uur ingerekend in Auburn, een voorstad van Seattle, nadat een vrouw de politie had gebeld omdat ze was aangerand. De feiten speelden zich af in de tourbus van de zanger. De 42-jarige rapper, bekend van onder meer "Hot in Herre", was aan het touren met de "Florida Georgia Line".

Zijn eerste drie albums, uitgebracht tussen 2002 en 2004, stonden alle drie op een in de lijst van meest verkochte platen in de Verenigde Staten



Nelly's advocaat zegt dat de verdenkingen uit de lucht gegrepen zijn. "Nelly is het slachtoffer van totaal uitgevonden beschuldigingen", zegt Scott Rosenblum.